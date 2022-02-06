CМИ: Российские пенсионеры рискуют лишиться одной льготы

Пенсионеры могут лишиться льготного налога на квартиру, сдаваемую в аренду, если это признают предпринимательской деятельностью. Однако каждый подобный случай будет разбираться индивидуально. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов.

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По решению Верховного суда РФ, предпринимательской деятельностью считается явное использование квартиры не в личных нуждах. Речь идет о жилье, которое специально купили, чтобы сдавать в аренду, для перепродажи и т.д. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество.

При этом эксперты отметили, что сдача квартиры в аренду не делает пенсионера работающим и не лишает его автоматически социальных льгот. Однако аренда увеличивает ежемесячный доход, от величины которого зависят социальные субсидии для пенсионеров.

До пандемии, по данным экспертов, пенсионерами были 43% сдающих квартиры в Москве и 59% тех, кто сдает комнаты.