CМИ: Российские пенсионеры рискуют лишиться одной льготы

Пенсионеры могут лишиться льготного налога на квартиру, сдаваемую в аренду, если это признают предпринимательской деятельностью. Однако каждый подобный случай будет разбираться индивидуально. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов.
По решению Верховного суда РФ, предпринимательской деятельностью считается явное использование квартиры не в личных нуждах. Речь идет о жилье, которое специально купили, чтобы сдавать в аренду, для перепродажи и т.д. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество.
При этом эксперты отметили, что сдача квартиры в аренду не делает пенсионера работающим и не лишает его автоматически социальных льгот. Однако аренда увеличивает ежемесячный доход, от величины которого зависят социальные субсидии для пенсионеров.
До пандемии, по данным экспертов, пенсионерами были 43% сдающих квартиры в Москве и 59% тех, кто сдает комнаты.
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