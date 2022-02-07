Банки усилят контроль за денежными операциями россиян

В России кредитные организации до конца ноября 2022 года усилят контроль за денежными операциями своих клиентов, сообщает «Известия».

Банки должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции. Такая задача поставлена перед Центробанком РФ в дорожной карте кабмина по регулированию криптовалют.

Речь идет о внедрении методических рекомендаций регулятора о повышении внимания банков к отдельным операциям россиян, которые были утверждены в сентябре 2021 года. Для борьбы с нелегальными транзакциями ЦБ РФ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день.

Кроме того, под подозрение подпадают операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, и более 1 млн рублей в месяц.

В дорожной карте правительства перед регулятором поставлена задача до конца ноября текущего года найти способ практического применения рекомендаций со стороны банков, а также оценить их результативность и при необходимости внести корректировки. Таким образом, выполнение рекомендаций станет обязательным.