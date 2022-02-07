Россиян предложили ограничить в сим-картах

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить предельно допустимое количество мобильных телефонных номеров, которые оформляются на одного гражданина. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию его письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
Парламентарий обратил внимание на принятие в последние годы ряда поправок в части ужесточения контроля в сфере предоставления услуг мобильной связи. С 2014 года у граждан есть возможность оформить сим-карту только с указанием паспортных данных, а с 2018 года операторы должны отказывать в услугах абонентам, которые не прошли идентификацию.
Матвейчев отметил, что СМИ часто распространяют информацию о случаях, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют сим-карты на паспортные данные ничего не подозревающего клиента. В результате эти мобильные номера оказываются в распоряжении неустановленных третьих лиц, которые могут использовать их для реализации мошеннической схемы.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения лимита: ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для реализации учёта количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же лицо», — сказано в обращении.
Ранее в феврале банки сообщили о неэффективном выполнении сотовыми операторами новых требований закона «О связи», направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Согласно изменениям в закон, которые вступили в силу с 1 декабря 2021 года, операторы обязаны блокировать звонки, идущие из-за рубежа в Россию с подменных городских номеров. По словам заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Анатолия Печатникова, по факту блокировка происходит не во всех случаях. Он отметил, что всего за декабрь было получено 370 тысяч обращений пользователей на подозрительные номера. Печатников отметил, что большинство относится к подменным, что на 10% выше ноября.