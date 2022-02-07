Россиян предложили ограничить в сим-картах

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить предельно допустимое количество мобильных телефонных номеров, которые оформляются на одного гражданина. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию его письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Парламентарий обратил внимание на принятие в последние годы ряда поправок в части ужесточения контроля в сфере предоставления услуг мобильной связи. С 2014 года у граждан есть возможность оформить сим-карту только с указанием паспортных данных, а с 2018 года операторы должны отказывать в услугах абонентам, которые не прошли идентификацию.

Видео дня

Матвейчев отметил, что СМИ часто распространяют информацию о случаях, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют сим-карты на паспортные данные ничего не подозревающего клиента. В результате эти мобильные номера оказываются в распоряжении неустановленных третьих лиц, которые могут использовать их для реализации мошеннической схемы.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения лимита: ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для реализации учёта количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же лицо», — сказано в обращении.