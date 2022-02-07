Кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

В России ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 календарных дней после отработанных шести и более месяцев в организации, однако работники также могут рассчитывать на получение дополнительного оплачиваемого отпуска. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

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Он отметил, что на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют право сотрудники, работающие на предприятиях с вредными и/или опасными условиями труда, имеющие ненормированный режим рабочего времени, трудящиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

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«Там, где речь идет о вредных и опасных условиях труда действует пара ограничений – оценка степени вредности и стаж работы», — отметил эксперт.

В первом случае дополнительный отпуск (от 7 дней) полагается тем, кто трудится в «допустимых, «вредных» и «опасных» условиях. А благодаря стажу до 11 месяцев можно выйти в отпуск пропорционально количеству отработанного времени.

Ненормированным рабочим днем считается режим, при котором работники периодически по распоряжению руководства выполняют свои обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, отметил Редин. Однако, по его словам, такое условие должно быть зафиксировано в трудовом договоре. Если ненормированность рабочего дня прописана, сотрудник может получить минимум 3 дополнительных дня к отпуску.

Дополнительный отпуск предусмотрен и для работников с особым характером работы. Он предполагает выполнение нетипичных рабочих задач или же повышенную нагрузку. Речь идет, например, о командированных в горячие точки (плюс 2 дня к отпуску), врачах общей практики и медсестрах, чей непрерывный стаж составляет более 3 лет (плюс 3 дня к отпуску)

Работающие на Крайнем Севере и в приравненных к ним территориях могут рассчитывать на дополнительные 24 и 16 дней к отпуску соответственно. Такой отпуск можно получить уже через полгода постоянной работы, а при вахтовом методе расчет идет индивидуально с учетом отработанных дней и проведенных в дороге.

Кроме того, в отпуск могут включить дни, если какой-то из дней запланированного отпуска выпал на праздничный день. То же самое касается случаев, когда сотрудник заболел в период отпуска или выполнял государственные обязанности, сдавал кровь как донор, брал отпуск в связи с учебой, подытожил Редин.