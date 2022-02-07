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29 минут назад

В Госдуме напомнили об изменении порядка выплат по больничным

С 1 января 2022 года оформлять заявление на оплату больничного в России не требуется, сообщила пресс-служба Госдумы.

Изменился порядок выплат по больничным
Фото: ТАССТАСС

«С нового года изменился порядок выплат по больничным, теперь их можно получать без заявления. Оплату произведут на основании листка нетрудоспособности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь за выплаты по больничным и в связи с беременностью и родами отвечает Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Кроме того, в Госдуме заявили о повышенных выплатах пособия по больничному для ухода за ребенком до восьми лет. Сумма составляет 100% от среднего заработка.

Ранее сообщалось, что теперь больничный лист будут закрывать после семи дней, если у пациента, ранее лечившегося от COVID-19, больше нет симптомов болезни. Таким образом, для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Об облегчении правил выписки сообщается в постановлении главного санитарного врача России.

В конце января Минтруд заявил о необходимости оформлять больничные листы работающим по договорам гражданско-правового характера. Предлагается ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию с 1 января 2023 года. Таким образом, работодатели смогут оплачивать одним платежом взносы на пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование. Изменениями предлагается установить единый круг застрахованных лиц. Это позволит выдавать больничные работающим не только по трудовым договорам, но и по гражданско-правовым договорам.

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