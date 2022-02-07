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47 минут назад

Названы ограничения при получении пенсии на карту

В настоящее время существует ряд ограничений для российских пенсионеров, получающих выплаты на банковскую карту. О них сообщается на странице «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте».

Названы ограничения при получении пенсии на карту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, пенсию на карту в некоторых случаях нельзя получать без подтверждения места жительства гражданина. Это касается тех, кто получает не страховую, а социальную пенсию по старости при отсутствии у них постоянной регистрации на территории России. Также это касается пенсионеров, фактически проживающих в северном регионе, однако имеющих постоянную регистрацию в другом регионе.

Россияне не смогут вернуть остаток на пенсионной карте, если он был взыскан в счет долга. Если на момент взыскания на счете была какая-либо сумма, приставы могут списать ее полностью в счет уплаты долга. В дальнейшем

Также граждане не будут освобождены от уплаты НДФЛ на полученные проценты, если их размер превышает необлагаемую сумму, а процентная ставка свыше 1% годовых. Они будут обязаны уплатить 13% с процентного дохода, превышающего необлагаемую сумму (за 2021 год это 42 500 рублей, за 2022 год — 85 000 рублей).

Пенсионеры, проживающие в России, не могут использовать для получения пенсии карту других платежных систем, кроме МИР. Это не касается тех, кто постоянно живет за границей. Они могут получать пенсию на карты других платежных систем, но при условии, что они выпущены банками на территории России.

Ранее сообщалось, что с наступлением нового года у российских пенсионеров появилось множество различных льгот, часть из которых полностью освобождает их от какой-либо платы за определенные категории услуг. Одно из нововведений касается отмены взимания банковской комиссии за обслуживание карты национальной платежной системы «Мир».

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