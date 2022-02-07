Россиян предупредили о подорожании туров в Турцию

Стоимость туров в Турцию может вырасти на 25-50% перед летним сезоном 2022 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«По сравнению с прошлым годом тарифы турецких отелей в евро поднялись примерно на 10%, иногда на 15%. Но до апреля у туристов есть возможность купить туры существенно дешевле. Перед сезоном цены взлетят на 25-50%, прогнозируют эксперты», – отмечается в сообщении АТОР.

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У некоторых туроператоров, в частности, Coral Travel, PEGAS Touristik, ANEX Tour, действуют скидки на проживание от базовых цен на ряд отелей в размере 60%.

«У разных отелей Турции, как и всегда, условия раннего бронирования отличаются, кто-то предложил единую скидку с начала акции и вплоть до 31.03.2022 года, а у каких-то объектов размещения самые «вкусные» скидки были до 31.10.2021 года. Часть отелей корректирует условия в ту или иную сторону в ходе акции», – подчеркнули в PEGAS Touristik.

Туроператоры ежедневно получают тысячи заявок на туры в Турцию по акции раннего бронирования. В этой связи «горящих» туров в эту страну в мае-июне 2022 года не будет, отмечают в ассоциации. Этой зимой доля Турции в общем объеме забронированных туров на лето равна или преодолела отметку в 70%.

В Tez Tour и PAC Group отмечают, что цены в рублях на летнее размещение в турецких отелях повысились в сравнении с 2021 годом в среднем на 20%, в ряде случаях - на 25%. В Pegas Touristik ожидают, что после окончания акции раннего бронирования стоимость проживания в отелях Турции может подорожать примерно на 50%.

Ожидается, что к концу акции раннего бронирования 2022 года все игроки рынка смогут вернуться к допандемийным объемам по продажам туров в Турцию или превзойти их. Средняя глубина продаж путевок в эту страну в начале февраля у крупных туроператоров - 150-190 дней. Чаще всего россияне бронируют туры на май, июнь и первую половину июля, указали в АТОР.