Генпрокуратура предложила решение проблем с зарплатами

У предприятий, на которых работникам не выплачивают заработную плату, будут изымать имущество в счет выплаты долгов. С таким предложением выступила Генеральная прокуратура России.

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Генпрокуратура РФ обратилась в Минтруд с предложением внести поправки в закон, позволяющие гасить долги по зарплате за счет изъятия имущества предприятия, сообщили в ведомстве «Известиям». Там отметили, что работа государственных инспекций труда в направлении долгов оказалась недостаточно результативной, чему в том числе препятствует отсутствие возможности изымать имущество должника.

В Минтруде объяснили, что по действующему закону «Об исполнительном производстве» гасить задолженности за счет имущества разрешается при условии, что предприятие объявлено банкротом. В остальных случаях долги могут взыскать только из денег с его текущих счетов, добавили в министерстве.

Эксперт по рынку труда, директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина заявила, что не поддерживает инициативу Генпрокуратуры, потому что вследствие этого предприятие может закрыться, а люди потеряют работу. С ней согласился секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов, добавив, что необходимо механизм проработать так, чтобы в итоге рабочие места сохранялись.