Какие три продукта подорожали сильнее всего за год

В январе цены на продукты в несетевой рознице в России выросли в годовом выражении на 10%. Продуктами-лидерами роста цен стали гречка, пельмени и сосиски, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Эвотор».

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В компании также уточнили, что за месяц продукты подорожали на 1%. Стоимость гречки за год выросла на 24%, сосисок – на 22%, пельменей – на 21%, пряников и вафлей – на 18%. Пюре и лапша быстрого приготовления стали дороже на 17%. Сигареты, продающиеся в несетевой рознице, подорожали на 14%, алкоголь – на 4%, а непродовольственные товары повседневного спроса – также на 4%.

В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года существенно выросли цены на ряд товаров. Так, зефир, пастила и шоколадные конфеты подорожали на 4%. Макароны, гречка, рис, пряники и вафли – на 3%. Пшеничная мука, сосиски, сливки, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы и консервированные блюда выросли в цене на 2%. Аналогично подорожали творожки, пюре и лапша быстрого приготовления, выпечка, шоколадная плитка, печенье и томатная паста. На 1% выросли цены на молоко, мармелад, воду, газированные напитки, молотый кофе и мясные полуфабрикаты.

Также в компании отметили, что стоимость сигарет и алкоголя в месячном выражении осталась на прежнем уровне, а цены на непродовольственные товары повседневного спроса выросли на 5%. Не изменились цены на растительное масло, чай, конфеты, а также шоколадные батончики и детские напитки. Кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе стали дешевле на 1%, творог и какао – на 3%.