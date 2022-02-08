Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
46 минут назад

Какие три продукта подорожали сильнее всего за год

Лера Букина

В январе цены на продукты в несетевой рознице в России выросли в годовом выражении на 10%. Продуктами-лидерами роста цен стали гречка, пельмени и сосиски, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Эвотор».

Какие три продукта подорожали сильнее всего за год
Фото: ТАССТАСС

В компании также уточнили, что за месяц продукты подорожали на 1%. Стоимость гречки за год выросла на 24%, сосисок – на 22%, пельменей – на 21%, пряников и вафлей – на 18%. Пюре и лапша быстрого приготовления стали дороже на 17%. Сигареты, продающиеся в несетевой рознице, подорожали на 14%, алкоголь – на 4%, а непродовольственные товары повседневного спроса – также на 4%.

В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года существенно выросли цены на ряд товаров. Так, зефир, пастила и шоколадные конфеты подорожали на 4%. Макароны, гречка, рис, пряники и вафли – на 3%. Пшеничная мука, сосиски, сливки, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы и консервированные блюда выросли в цене на 2%. Аналогично подорожали творожки, пюре и лапша быстрого приготовления, выпечка, шоколадная плитка, печенье и томатная паста. На 1% выросли цены на молоко, мармелад, воду, газированные напитки, молотый кофе и мясные полуфабрикаты.

Цены на красную икру взлетят

Также в компании отметили, что стоимость сигарет и алкоголя в месячном выражении осталась на прежнем уровне, а цены на непродовольственные товары повседневного спроса выросли на 5%. Не изменились цены на растительное масло, чай, конфеты, а также шоколадные батончики и детские напитки. Кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе стали дешевле на 1%, творог и какао – на 3%.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что региональные и местные ретейлеры из семи регионов решили присоединиться к инициативе федеральных торговых сетей по ограничению максимальной наценки на социально значимые товары на уровне не более 10%.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители