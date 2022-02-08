Отдых в Турции может подорожать на 50%

Туроператоры считают, что к началу летнего сезона турецкие отели подорожают на 25-50 процентов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Опрошенные АТОР эксперты назвали Турцию в 2022 году «главным двигателем кампании раннего бронирования туров на лето». По оценке туроператоров, этой зимой доля Турции в общем объеме забронированных туров на лето составляет около 70 процентов.

Больше всего туров в Турцию россияне забронировали на май, июнь и первую половину июля. Активность туристов в АТОР объяснили традиционной популярностью направления, лояльными условиями въезда в период пандемии, доступными ценами и «рассрочкой» на туры от туроператоров.

К примеру, у некоторых компаний при раннем бронировании путевки в Турцию можно оплатить 10-25 процентов ее стоимости, а оставшуюся сумму внести за 11-14 дней до вылета.

По оценке туроператоров, стоимость летних туров уже выросла на 10-25 процентов к прошлому году, а с апреля рост цен может составить 50 процентов.

Сейчас минимальные цены на полный турпакет в Турцию (перелет, проживание, «все включено», медстраховки, трансферы) с вылетом в начале июня на десять ночей начинаются от 60 тыс. рублей для двоих взрослых за отель три звезды, от 63 тыс. - для четырехзвездочного отеля, от 88 тыс. - за пять звезд.

В 2021 году доходы Турции от туризма увеличились на 103 процента в годовом выражении - до $24,48 млрд, сообщили ранее в турецком правительстве.