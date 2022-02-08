Отдых в Турции может подорожать на 50%

Туроператоры считают, что к началу летнего сезона турецкие отели подорожают на 25-50 процентов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Опрошенные АТОР эксперты назвали Турцию в 2022 году «главным двигателем кампании раннего бронирования туров на лето». По оценке туроператоров, этой зимой доля Турции в общем объеме забронированных туров на лето составляет около 70 процентов.
Больше всего туров в Турцию россияне забронировали на май, июнь и первую половину июля. Активность туристов в АТОР объяснили традиционной популярностью направления, лояльными условиями въезда в период пандемии, доступными ценами и «рассрочкой» на туры от туроператоров.
К примеру, у некоторых компаний при раннем бронировании путевки в Турцию можно оплатить 10-25 процентов ее стоимости, а оставшуюся сумму внести за 11-14 дней до вылета.
По оценке туроператоров, стоимость летних туров уже выросла на 10-25 процентов к прошлому году, а с апреля рост цен может составить 50 процентов.
Сейчас минимальные цены на полный турпакет в Турцию (перелет, проживание, «все включено», медстраховки, трансферы) с вылетом в начале июня на десять ночей начинаются от 60 тыс. рублей для двоих взрослых за отель три звезды, от 63 тыс. - для четырехзвездочного отеля, от 88 тыс. - за пять звезд.
В 2021 году доходы Турции от туризма увеличились на 103 процента в годовом выражении - до $24,48 млрд, сообщили ранее в турецком правительстве.
В прошлом году Турция приняла 29,4 млн путешественников, что на 85,5 процента больше, чем в 2020-м (но меньше, чем в 2019-м, когда их было 51,9 млн). В четвертом квартале прошлого года доходы страны от туризма выросли на 95 процентов - до $7,63 млрд, что всего на три процента ниже уровня октября-декабря 2019 года. Больше всего туристы тратили на еду и напитки, а также на одежду и обувь. Главным туристическим направлением страны стал Стамбул, за ним следует Анталья.