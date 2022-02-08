«Озон» подсчитал траты россиян на зимние виды спорта

92% россиян любят тренировки на льду или снежных трассах. В опросе, проведенном компанией Ozon, среди любимых видов спорта респонденты чаще всего называли катание на сноуборде, горных лыжах, беговых лыжах, хоккей и фигурное катание.

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Как пишет Life.ru, цена комплекта снаряжения для зимних тренировок на портале Ozon варьируется от 8 до 40 тысяч рублей в зависимости от вида спорта, а также бренда и класса экипировки. Ради экономии времени на доставку и анализа стоимости на разных площадках половина из опрошенных предпочитают покупать необходимое в интернете.

Катание на сноуборде является одним из самых дорогих видов зимнего спорта. Меньше всего стоят товары для занятий фигурным катанием.

Для катания на сноуборде (его выбрали 26% опрошенных) полная экипировка среднего класса обойдется примерно в 41 тысячу рублей. Для занятий на беговых лыжах (7%) придется потратить порядка 19 тысяч рублей, для хоккея (6%) — 23 тысячи рублей, для фигурного катания (6%) — порядка 8,5 тысячи рублей.