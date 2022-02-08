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58 минут назад

Работающим россиянам подсказали, как повысить размер пенсии

Лера Букина

Пенсионеры, которые зарегистрированы в качестве самозанятых, не считаются трудоустроенными, поэтому получают пенсию с учетом всех индексаций. Также они имеют право на все компенсации и льготы. Об этом «Российской газете» сообщила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Работающим россиянам подсказали, как повысить размер пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Статус самозанятого не влияет на пенсионные накопления, но увеличить доход пенсионера вполне способен», – сказала она.

Эксперт отметила, что налоговые отчисления для самозанятых составляют 4% при условии, что услуги предоставляются физическим лицам, если юридическому лицу – 6%.

Отмечается, что самозанятые пенсионеры в большинстве случаев работают через платформы, наиболее популярные среди них такие агрегаторы, как profi.ru, avito.ru, yandex.taxi. Зачастую средний приработок к пенсии составляет 20-25 тысяч, что в ряде случаев выше заработка по основному месту работы до выхода на пенсию.

Чаще всего граждане старшего возраста подрабатывают в качестве водителя, репетитора, няни-сиделки. Медианный возраст работника в этих сферах близок к предпенсионному. Услуга няни зрелого возраста стоит на 25-30% дороже, отмечает Лебединская. Средний возраст сиделок в сфере услуг – более 40 лет.

Ранее сообщалось, что с 3 февраля россияне начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии. С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%.

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