Работающим россиянам подсказали, как повысить размер пенсии

Пенсионеры, которые зарегистрированы в качестве самозанятых, не считаются трудоустроенными, поэтому получают пенсию с учетом всех индексаций. Также они имеют право на все компенсации и льготы. Об этом «Российской газете» сообщила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Статус самозанятого не влияет на пенсионные накопления, но увеличить доход пенсионера вполне способен», – сказала она.

Эксперт отметила, что налоговые отчисления для самозанятых составляют 4% при условии, что услуги предоставляются физическим лицам, если юридическому лицу – 6%.

Отмечается, что самозанятые пенсионеры в большинстве случаев работают через платформы, наиболее популярные среди них такие агрегаторы, как profi.ru, avito.ru, yandex.taxi. Зачастую средний приработок к пенсии составляет 20-25 тысяч, что в ряде случаев выше заработка по основному месту работы до выхода на пенсию.

Чаще всего граждане старшего возраста подрабатывают в качестве водителя, репетитора, няни-сиделки. Медианный возраст работника в этих сферах близок к предпенсионному. Услуга няни зрелого возраста стоит на 25-30% дороже, отмечает Лебединская. Средний возраст сиделок в сфере услуг – более 40 лет.