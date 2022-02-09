Россиянам объяснили, почему надо брать чеки на кассах

Оставлять чеки за покупку на кассе или выбрасывать их в ближайшую урну не стоит. Такой совет дала россиянам доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина в разговоре с «Прайм». Чек может пригодиться, чтобы доказать совершённую покупку или проверить продавца на честность. Кроме того, забирая чек, можно защитить себя от мошенников, отметила эксперт.

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В первую очередь чек нужен как доказательство сделки купли-продажи, отметила Касаткина. По закону при наступлении гарантийного случая или возврате товара покупатель не обязан предъявлять чек. Но его наличие существенно ускорит процесс разбирательств, если, к примеру, вы покупали вещь за наличные.

С помощью чека можно проверить продавца на честность и внимательность, добавила специалист.

«Не все торговые сети пристально следят за соответствием акционных ценников реальной стоимости товара. Ошибка может возникнуть и из-за банальной усталости кассира, и тут закон целиком и полностью на стороне потребителя. Но вернуть переплату вам будет гораздо проще "не отходя от кассы" с чеком на руках», — сказала она.

Аккуратно нужно обращаться с чеками из банкоматов. В них есть ваши персональные данные — номер телефона и последние цифры банковской карты. Если такой чек попадёт в руки продвинутых мошенников, последствия могут быть весьма неприятными, предупредила Касаткина. Можно не только лишиться доступа к своей sim-карте, но и потерять деньги на счетах.

Хранить чек из банкомата стоит ещё по одной причине. Если аппарат вдруг выдаст вам фальшивую купюру, именно с его помощью вы сможете возместить ущерб. А кроме того, вам не придётся иметь дело с правоохранительными органами, добавила экономист.