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3 часа назад

Россиянам объяснили, почему надо брать чеки на кассах и в банкоматах

Секрет Фирмыиещё 8

Оставлять чеки за покупку на кассе или выбрасывать их в ближайшую урну не стоит. Такой совет дала россиянам доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина в разговоре с «Прайм». Чек может пригодиться, чтобы доказать совершённую покупку или проверить продавца на честность. Кроме того, забирая чек, можно защитить себя от мошенников, отметила эксперт.

Россиянам объяснили, почему надо брать чеки на кассах
Фото: PixabayPixabay

В первую очередь чек нужен как доказательство сделки купли-продажи, отметила Касаткина. По закону при наступлении гарантийного случая или возврате товара покупатель не обязан предъявлять чек. Но его наличие существенно ускорит процесс разбирательств, если, к примеру, вы покупали вещь за наличные.

С помощью чека можно проверить продавца на честность и внимательность, добавила специалист.

«Не все торговые сети пристально следят за соответствием акционных ценников реальной стоимости товара. Ошибка может возникнуть и из-за банальной усталости кассира, и тут закон целиком и полностью на стороне потребителя. Но вернуть переплату вам будет гораздо проще "не отходя от кассы" с чеком на руках», — сказала она.

Аккуратно нужно обращаться с чеками из банкоматов. В них есть ваши персональные данные — номер телефона и последние цифры банковской карты. Если такой чек попадёт в руки продвинутых мошенников, последствия могут быть весьма неприятными, предупредила Касаткина. Можно не только лишиться доступа к своей sim-карте, но и потерять деньги на счетах.

Хранить чек из банкомата стоит ещё по одной причине. Если аппарат вдруг выдаст вам фальшивую купюру, именно с его помощью вы сможете возместить ущерб. А кроме того, вам не придётся иметь дело с правоохранительными органами, добавила экономист.

Она посоветовала в случаях, когда вы уверены, что чек вам точно больше не понадобится, утилизировать его дома или изначально отказаться от распечатки в банкомате. Чеки на крупные и важные покупки лучше хранить в электронном виде: онлайн-банке или отсканированными.

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