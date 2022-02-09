Россиянам рассказали, как снизить ставку по кредиту

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский в беседе с РИА Новости рассказал, как можно добиться снижения ставки по кредиту. По его словам, в этом могут помочь пользование зарплатной картой банка и своевременная оплата коммунальных услуг.

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«На хорошие условия по кредиту главным образом влияют два параметра: качество кредитной истории и долговой нагрузки. Однако модель принятия решения по кредиту учитывает множество факторов и позволяет компенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку по другим. Как правило, своим зарплатным клиентам банки предлагают либо пониженную ставку (на 1-2%) либо скидку на страховку», – отмечает банкир.

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Он пояснил, что за счет пользования дебетовой картой банка увеличивается шанс на получение заниженной ставки по займу. Также для банков важно качество кредитной истории. Тем, кто имеет просрочки выплат по займам либо откажут в выдаче новых займов, либо предложат оформить кредит с очень высоким процентом.

Регулярные выплаты даже по небольшим ссудам, например, на бытовую технику или аккуратное обращение с кредитной картой с минимальным лимитом могут подтвердить, что клиент способен обслужить свой заем, отметил Крамарский. Иначе обстоят дела с займом в микрофинансовой организации, указал эксперт. Наличие микрофинансовой организации в кредитной истории является для банков сигналом того, что предстоит иметь дело с высоким риском, предупредил эксперт.

Крамарский добавил, что у банков есть свои критерии оценки платежеспособности заемщика, поэтому не следует допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам.

Банкир также дал рекомендации по оформлению ипотеки. Он отметил, что наличие кредитной карты хорошо отразится на кредитной истории.

«Однако если у вас есть карты открытые «про запас»... стоит их закрыть, потому что даже если... долгов по ним нет, их лимит отображается в долговой нагрузке и автоматически система может выбить вас в отказ, даже если обслуживать кредит вы можете спокойно. Если же у вас одна кредитная карта, возможно, стоит пересмотреть в сторону уменьшения ее лимит, при условии, что весь он вам пока не нужен», – подытожил эксперт.