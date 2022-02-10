Реальные доходы россиян рекордно выросли

Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году рекордно выросли: на 3,1 процента относительно 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Росстата.

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По данным службы государственной статистики, это максимальное увеличение с 2013 года.

Также в докладе о социально-экономическом положении страны говорится, что пик роста доходов населения в 2021 году был в третьем квартале, когда показатель вырос на 8,8 процента к аналогичному периоду 2020 года. Реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы после вычета обязательных платежей (налогов и сборов, процентов по кредитам), скорректированные на инфляцию.