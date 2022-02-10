Россиянам рассказали о прибавке к пенсии с 1 марта

11 февраля Совет Федерации планирует принятие закона об индексации пенсий для военных пенсионеров, прибавку можно будет получить с 1 марта. Помимо этого, с 1 марта дополнительные выплаты смогут получить пожилые люди, которым исполнилось 80 лет.

Фото: ТАСС ТАСС

«Прибавку получат люди, которым исполнится 80 лет. По закону им повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она удваивается. Соответственно, в этом году прибавка будет в размере 6564, 31 рубля», — сообщает издание Life.