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2 часа назад

Россиянам рассказали о прибавке к пенсии с 1 марта

Ura.Ru

11 февраля Совет Федерации планирует принятие закона об индексации пенсий для военных пенсионеров, прибавку можно будет получить с 1 марта. Помимо этого, с 1 марта дополнительные выплаты смогут получить пожилые люди, которым исполнилось 80 лет.

Россиянам рассказали о прибавке к пенсии с 1 марта
Фото: ТАССТАСС

«Прибавку получат люди, которым исполнится 80 лет. По закону им повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она удваивается. Соответственно, в этом году прибавка будет в размере 6564, 31 рубля», — сообщает издание Life.

Ранее сообщалось, что нерабочим пенсионерам выплаты проиндексированы на 8,6% и начали поступать в феврале. Однако военных пенсионеров изменения пока не коснулись.

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