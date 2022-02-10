Москвичи раскрыли размер желаемых накоплений «на черный день»

Москвичи оказались первыми среди россиян в рейтинге размеров желаемых накоплений «на черный день». Информацию об этом раскрыли в РБК со ссылкой на данные страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» совместно с исследовательским центром А2, а также на опрос «Райффайзенбанка».

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Эксперты «Райффанзенбанка» выяснили, что каждому третьему респонденту из Москвы необходимы накопления размером в три миллиона рублей. Еще 24 процентам нужно не менее миллиона, столько же пожелали 500 тысяч рублей. Большинство россиян из других регионов назвали желаемую сумму накоплений до 500 тысяч рублей.

Выяснилось также, что финансовая подушка есть более чем у 79 процентов россиян, однако большинству хватит ее не более, чем на три месяца. Более половины участников опроса смогли отложить менее 100 тысяч рублей, у 38 процентов сумма накоплений составила до 300 тысяч рублей. Две трети респондентов признались, что иногда берут деньги из финансовой подушки на бытовые расходы.

Ранее стало известно, что для комфортной покупки однушки в ипотеку в Москве необходим доход более 100 тысяч рублей.