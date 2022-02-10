С 2022 года получателям страховых пенсий по потере кормильца при достижении возраста 80 лет больше не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы изменить вид пенсии на страховую по старости. Об этом сообщается на сайте отделения ПФР по Хакасии.

Теперь каждый месяц специалисты фонда готовят списки граждан из этой категории, которым вскоре исполнится 80 лет. Каждое пенсионное дело будет рассматриваться отдельно, и если перевод позволит увеличить сумму выплаты, сотрудники сами меняют вид пенсионного обеспечения. Раньше основанием для такого перевода было заявление гражданина.

ПФР напомнил, что при достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости повышается в два раза. Это обеспечивает «прибавку» в текущем году в размере 6401 рубля. Также отмечается, что общий размер только фиксированной выплаты в такой пенсии составляет 12802 рубля. Помимо нее в сумму входит и страховая часть пенсии, исчисленная с учетом имеющегося стажа и среднемесячного заработка.

В страховую пенсию по потере кормильца входит половина стандартного размера фиксированной выплаты (в текущем году – 3200 рублей) и страховая часть пенсии умершего супруга, уточняет ПФР. Поэтому пожилым россиянам выгоден переход с пенсии по потере кормильца на пенсию по старости за счет повышения фиксированной выплаты.