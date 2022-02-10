Заемщикам подготовили ограничения по кредитам

В России планируют принять в весеннюю сессию парламента законопроект, который ограничивает срок выдачи необеспеченных займов пятью годами и вводит обязанность для банков включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг. Об этом «Известиям» сообщил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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Также предлагается изменить правила рекламы потребительских займов — она не должна содержать указание на их стоимость в процентах годовых, кроме информации о полной стоимости кредита, а также дополнительно информировать клиента об условиях изменения процентной ставки в процентах годовых для каждого варианта поведения заемщика.

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Авторы инициативы считают, что благодаря принятию законопроекта повысится уровень защиты прав граждан при потребительском кредитовании и информированности о реальных расходах по финансовым продуктам.

В Минфине отметили, что «в целом поддерживают» законопроект и готовят на него отзыв. В Банке России также концептуально одобрили предложения парламентариев. Там считают, что ко второму чтению следует доработать ряд норм, в том числе связанных с включением некоторых дополнительных услуг в расчет полной стоимости кредита, а также применением «периода охлаждения».

В Совкомбанке выступают за принятие законопроекта. Там сочли меры своевременными. Также в кредитной организации отмечают, что слишком длинные займы сильно увеличивают риск неплатежей и могут стать угрозой не только отдельным банкам, но и всему сектору в целом.

В «Зените» считают, что меры позволят повысить прозрачность расчета полной стоимости кредита и альтернативных тарифов без допуслуг. Там отметили, что проблема с долговой нагрузкой в стране стоит не так остро.

В УБРиР ожидают ужесточения требований к заемщику и снижения одобряемых сумм в связи с принятием новых норм. Там отмечают, что риск невозврата кредитов связан не с их количеством, а с общей долговой нагрузкой.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков счел законопроект нелогичным. Он отметил, что ограничение срока выдачи необеспеченных кредитов лишь усугубит ситуацию. Собеседник издания подчеркнул, что потребность в заемных средствах остается, и люди будут вынуждены обращаться в МФО, или вовсе к «серым» и «черным» кредиторам, у которых условия жестче и хуже. Войлуков считает, что затраты банков повлекут за собой рост стоимости финуслуг для граждан, а также создаст им неудобства и проблемы с доступом к кредитам.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин не исключил и роста процентных ставок для отдельных категорий наиболее закредитованных клиентов из-за сокращения срока потребительских займов.

«Мы наблюдаем продолжающийся рост долговой нагрузки населения на фоне стагнации реальных располагаемых доходов. Это ведет к ухудшению кредитоспособности заемщиков и повышает риск неплатежей банкам, в связи с чем высока вероятность роста проблемной задолженности», — отметил он.