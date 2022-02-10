Названа валюта, которая может неожиданно подорожать

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством «Прайм» рассказал , что на фоне роста цен на нефть начинает существенно расти норвежская крона. Он отметил, что эта валюта является эталонной при анализе будущего возможного движения валют стран-экспортеров для многих трейдеров и инвестиционных домов.

«За текущую неделю крона укрепилась примерно на 3% к доллару, и ее движение в определенной степени напоминает движение российского рубля – тот же пик стоимости в октябре перед открытием омикрон-штамма — снижением нефтяных котировок и началом ястребиной политики ФРС », — указал он.

Ранее опрошенные Life.ru эксперты рассказали, куда стоит вкладывать сбережения в условиях неопределенности. Так, по словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, при желании защитить сбережения от вероятных глубоких просадок лучше вложиться в швейцарский франк. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал присмотреться к норвежской кроне. Эксперт отметил, что она зависима от стоимости энергоносителей, а предпосылок для серьезного снижения цен на нефть и газ сейчас не наблюдается. Также большинство аналитиков считают, что в мультивалютную корзину можно включить британский фунт.