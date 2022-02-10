Кому положены 35 000 рублей в феврале

Россияне с детьми смогут получить единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей, пишет PRIMPRESS.

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Речь идет о материнском капитале, из которого граждане могут получать ежемесячные выплаты. Однако в ряде регионов семьи могут получить еще один материнский капитал, размер которого меньше федерального.

В частности, свой маткапитал есть в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Власти ХМАО выплачивают по 35 000 рублей единовременно. Эту сумму можно потратить на любые цели.

Для получения выплаты требуется подать заявление. Важное условие – наличие на балансе сертификата денег.