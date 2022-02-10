Кому положены 35 000 рублей в феврале

Россияне с детьми смогут получить единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей, пишет PRIMPRESS.
Речь идет о материнском капитале, из которого граждане могут получать ежемесячные выплаты. Однако в ряде регионов семьи могут получить еще один материнский капитал, размер которого меньше федерального.
В частности, свой маткапитал есть в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Власти ХМАО выплачивают по 35 000 рублей единовременно. Эту сумму можно потратить на любые цели.
Для получения выплаты требуется подать заявление. Важное условие – наличие на балансе сертификата денег.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля размер материнского капитала проиндексировали на 8,4%. Выплата на первого ребенка выросла до 524,5 тысячи рублей. Выплата на второго ребенка увеличилась до 693,1 тысячи рублей для тех, кто не получал ее на первого ребенка.