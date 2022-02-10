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56 минут назад

В Минфине рассказали о налогообложении криптовалют

Лера Букина

Криптовалюты могут приравнять к имуществу и облагать налогом на прибыль. Об этом заявил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Его слова приводит «Российская газета».

В Минфине рассказали о налогообложении криптовалют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход», - пояснил он.

Чебесков также отметил, что в настоящее время в правительстве рассматривают вопрос введения переходного периода по налогообложению цифровых валют. По его словам, такой подход будет стимулом для граждан задекларировать владение криптовалютными активами и перейти в «белую плоскость».

8 февраля сообщалось, что, согласно протоколу совещания у заместителя председателя правительства и главы аппарата Дмитрия Григоренко, правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. В своей концепции ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Ранее ЦБ предложил жесткий вариант регулирования рынка криптовалют, который предполагает запрет на большинство операций с ними в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. ЦБ считает, что массовая покупка криптовалют населением может привести к оттоку капитала из страны и ослаблению курса рубля.

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