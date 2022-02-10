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58 минут назад

Миллиардер раскрыл россиянам новый способ заработка

Lenta.ru

Российские власти в скором будущем смогут предложить простым гражданам, не имеющим статуса квалифицированного инвестора, новый способ заработка в виде сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Детали инициативы раскрыл основной владелец «Норникеля», сопредседатель координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Потанин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Миллиардер раскрыл россиянам новый способ заработка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«К ЦФА будет предоставляться доступ неквалифицированных инвесторов. Как я понимаю, будет регулироваться доступ квалифицированных и неквалифицированных инвесторов», — рассказал миллиардер.

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По его словам, минимальное требование к достаточности собственных средств инвестора, предположительно, будет законодательно установлено на уровне 600 тысяч рублей. В этом случае совершать операции с ЦФА россиянам можно будет даже без статуса квалифицированного инвестора.

По его мнению, цифровые финансовые активы в будущем могут стать полноценной цифровой формой привычных товаров и услуг. Многие компании смогут выпускать токены на свою продукцию.

Также Потанин считает, что инвесторы смогут вкладываться в оцифрованные версии дебиторской задолженности предприятий перед своими покупателями. В этом случае таким активам будет присваиваться кредитный рейтинг компании-кредитора (производителя).

По словам Потанина, Госдума уже в весеннюю сессию может рассмотреть готовящийся законопроект о ЦФА. Он будет основан на концепции развития криптовалют и цифровых финансовых активов, презентованной в начале февраля Минфином. Законопроект должен быть готов к 18 февраля. Один из главных вопросов, который должен быть разъяснен в законопроекте, касается налогообложения ЦФА.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, в свою очередь, считает, что развитие ЦФА сможет в будущем снизить интерес россиян к криптовалюте. По его словам, регулирование ЦФА, а также цифрового рубля, разрабатываемого Центробанком, и упрощение доступа к ним способны «снять целый ряд вопросов и рисков», связанных с криптовалютами.

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