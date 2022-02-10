В Правительстве РФ предложили проиндексировать пенсии

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Фото: ТАСС ТАСС

«В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии российских военнослужащих на 8,6% с 1 января 2022 года. По его словам, инициатива коснется 2,6 млн человек, пишет RT.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что законопроект готов, пишет ТАСС.