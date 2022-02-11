В доходах россиян нашли дополнительный ₽1 трлн

Росстат в публикации от 9 февраля, посвященной денежным доходам населения России за 2021 год, указал на пересмотр соответствующих сведений за 2020 год. Об этом сообщает РБК.

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Общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 миллиардов рублей больше, чем считалось ранее (63,4 трлн рублей). Падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год оценили в 2%, а не в 2,8%. По большей части пересмотр был необходим для уточнения данных о доходах граждан от собственности. Значительно были пересмотрены такие статьи доходов, как прибыль от собственности, поступления соцвыплат и прочие денежные поступления.

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Как пояснили в ведомстве, в ходе пересмотра на 34,6% увеличены поступления от собственности, в основном за счет выплаты дивидендов гражданам, — с 2,7 триллиона до примерно 3,7 триллиона рублей, то есть почти на 1 триллион. В итоге доля доходов от собственности в общих денежных доходах населения составила 5,8%, а не 4,3%, как сообщалось ранее. Значение этой доли является максимальным с 2013 года.

Росстат определяет доходы от собственности как поступления от финансовых активов (акций, облигаций, банковских вкладов). По данным ведомства, в 2020 году граждане России получили около 2,5 трлн рублей дивидендов, что на 680 млрд рублей больше, чем годом ранее. Именно на дивиденды пришлась основная часть доходов населения от собственности – 68%.

Также Росстат в ходе пересмотра данных за 2020 год увеличил на 4,2% социальные выплаты (в основном за счет пособий и стипендий) — с 13,1 трлн до 13,6 трлн руб. В результате доля социальных трансфертов в денежных доходах 2020 года увеличилась с 20,8% до 21,5%.

Также ведомством был пересмотрен показатель «прочие денежные поступления». Как выяснилось, в 2020 году они сократились с 7,1 трлн до 6,3 трлн рублей.