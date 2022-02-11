Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

В доходах россиян нашли дополнительный ₽1 трлн

Лера Букина

Росстат в публикации от 9 февраля, посвященной денежным доходам населения России за 2021 год, указал на пересмотр соответствующих сведений за 2020 год. Об этом сообщает РБК.

В доходах россиян нашли дополнительный ₽1 трлн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 миллиардов рублей больше, чем считалось ранее (63,4 трлн рублей). Падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год оценили в 2%, а не в 2,8%. По большей части пересмотр был необходим для уточнения данных о доходах граждан от собственности. Значительно были пересмотрены такие статьи доходов, как прибыль от собственности, поступления соцвыплат и прочие денежные поступления.

Видео дня

Путин: Российская экономика восстановилась

Как пояснили в ведомстве, в ходе пересмотра на 34,6% увеличены поступления от собственности, в основном за счет выплаты дивидендов гражданам, — с 2,7 триллиона до примерно 3,7 триллиона рублей, то есть почти на 1 триллион. В итоге доля доходов от собственности в общих денежных доходах населения составила 5,8%, а не 4,3%, как сообщалось ранее. Значение этой доли является максимальным с 2013 года.

Росстат определяет доходы от собственности как поступления от финансовых активов (акций, облигаций, банковских вкладов). По данным ведомства, в 2020 году граждане России получили около 2,5 трлн рублей дивидендов, что на 680 млрд рублей больше, чем годом ранее. Именно на дивиденды пришлась основная часть доходов населения от собственности – 68%.

Также Росстат в ходе пересмотра данных за 2020 год увеличил на 4,2% социальные выплаты (в основном за счет пособий и стипендий) — с 13,1 трлн до 13,6 трлн руб. В результате доля социальных трансфертов в денежных доходах 2020 года увеличилась с 20,8% до 21,5%.

Также ведомством был пересмотрен показатель «прочие денежные поступления». Как выяснилось, в 2020 году они сократились с 7,1 трлн до 6,3 трлн рублей.

Ранее в феврале сообщалось, что по итогам 2021 года денежные доходы населения в номинальном выражении составили почти 70 трлн рублей. Рост реальных располагаемых доходов россиян составил 3,1%. В итоге реальные располагаемые доходы населения по итогам прошедшего года оказались примерно на 1% выше, чем по итогам допандемийного 2019 года.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители