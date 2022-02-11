В бюджет Нижегородской области внесут важные поправки

Бюджет Нижегородской области на 2022 год претерпит изменения. Глава региона Глеб Никитин уже внес на рассмотрение Законодательного собрания ряд важных поправок, предусматривающие новые расходы на социальную сферу. Так, в бюджет планируется включить сумму 194,3 млн рублей для субсидирования участникам программы догазификации части расходов на доведение газа до домовладений.Как сообщил глава региона, средства планируется направлять на возмещение расходов, связанных с приобретением внутридомового оборудования и строительством газопроводов внутри земельных участков собственников. Согласно программе догазификации газ доводится до границы участка, его дальнейшим проведением непосредственно в дом занимается собственник жилья.— Программа догазификации реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и пользуется большой популярностью у нижегородцев, — рассказал Глеб Никитин. — Однако не у всех есть средства, чтобы в сжатые сроки подключить свой дом, когда газ уже подвели к границе участка. Для помощи таким людям мы предлагаем выделить 194,3 миллиона рублей уже в бюджете текущего года.Такая форма социальной поддержки принята в очень немногих регионах, Нижегородская область — в их числе. Субсидией, в частности, смогут воспользоваться многодетные семьи, участвующие в программе догазификации.Кроме того, из регионального бюджета планируется направить более 685 млн рублей на закупку лекарств для льготников и больных COVID-19.В частности, дополнительно к 2,3 млрд рублей, предусмотренным в бюджете 2022 года, губернатор предлагает выделить еще 560 млн рублей на финансовое обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан и людей с орфанными заболеваниями. На приобретение препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией планируется дополнительно направить 125,8 млн рублей.— Своевременное получение лекарств очень важно для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем, — подчеркнул Глеб Никитин. — В период новой волны коронавируса большинство людей лечится амбулаторно. Дополнительные средства для закупки лекарств позволят более полно обеспечить потребности наших граждан и оперативно решать задачи борьбы с COVID-19. Проект поправок в бюджет 2022 года внесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Нижегородской области. Его итоговое рассмотрение может состояться 24 февраля 2022 года.