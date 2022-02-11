Кто может выйти на пенсию по «старому» возрасту

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм» напомнила, кто может выйти на пенсию по «старому» пенсионному возрасту (женщины – в 55 лет, мужчины – в 60 лет).

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Такая возможность есть у достигших трудового стажа 42 лет мужчин и 37 лет женщин. Страховую пенсию им назначат на 24 месяца раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста.

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«Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам», — указала Сорокина.

Также досрочно выйти на пенсию в 2022 году могут педагоги, медики и актеры при наличии соответствующего стажа – 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, отметила собеседница агентства.

«Пониженный возраст предусмотрен и для обладателей северного стажа – они вправе выйти на пенсию на 5 лет раньше, чем остальные, при наличии необходимого уровня пенсионных коэффициентов и 15/20 лет стажа работы в районах соответственно Крайнего Севера или приравненных к нему территориях», — указала эксперт.

Аналогичное право есть у женщин, воспитавших от 3 детей. Для них, в зависимости от года собственного рождения и количества детей, пенсионный возраст варьируется от 50 до 57 лет, пояснила Сорокина. Если женщина является матерью пяти и более детей и воспитала их по крайней мере до 8 лет, пенсионный возраст составит 50 лет.

Также эксперт напомнила, что в системах накопительной и негосударственной пенсии действует «старый» пенсионный возраст – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, однако зачастую россияне либо забывают обратиться в ПФР и негосударственные пенсионные фонды, либо откладывают данный вопрос.