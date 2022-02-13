Экономист рассказал, почему россияне не вкладываются в доллары

Россияне отдают предпочтение рублёвым сбережениям из-за удобства, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Алексей Зубец. Он добавил, что на данный выбор также влияют недостаточная финансовая грамотность населения и низкие проценты в банках по валютным вкладам.

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Россияне получают заработную плату в рублях, тратят в рублях. Жизнь идёт в рублях и накопления, логично, тоже, — пояснил эксперт.

Он также отметил низкую финансовую грамотность населения, что сокращает возможности использования финансовых инструментов в иностранной валюте. По словам экономиста, лишь 15% россиян знают, чем доллар отличается от евро и от британского фунта стерлингов.

При этом на непопулярность валютных вкладов влияют и низкие проценты по ним в банках. Поэтому, по мнению экономиста, люди не готовы копить деньги в валюте. А доходность по рублёвым вкладам позволяет по крайней мере покрыть инфляцию.