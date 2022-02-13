Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
2 часа назад

Экономист рассказал, почему россияне не вкладываются в доллары и евро

News.ruиещё 4

Россияне отдают предпочтение рублёвым сбережениям из-за удобства, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Алексей Зубец. Он добавил, что на данный выбор также влияют недостаточная финансовая грамотность населения и низкие проценты в банках по валютным вкладам.

Экономист рассказал, почему россияне не вкладываются в доллары
Фото: ТАССТАСС

Россияне получают заработную плату в рублях, тратят в рублях. Жизнь идёт в рублях и накопления, логично, тоже, — пояснил эксперт.

Он также отметил низкую финансовую грамотность населения, что сокращает возможности использования финансовых инструментов в иностранной валюте. По словам экономиста, лишь 15% россиян знают, чем доллар отличается от евро и от британского фунта стерлингов.

При этом на непопулярность валютных вкладов влияют и низкие проценты по ним в банках. Поэтому, по мнению экономиста, люди не готовы копить деньги в валюте. А доходность по рублёвым вкладам позволяет по крайней мере покрыть инфляцию.

Ранее сообщалось, что примерно пятая часть россиян (22%) считают, что размер финансовой подушки безопасности для спокойной жизни должен составлять 1 млн рублей. Ещё столько же полагают, что им хватит и десятой части этой суммы. 29% заявили, что подушка безопасности должна составлять 500 тысяч рублей. 9% опрошенных для финансового спокойствия необходимо 3 млн рублей. Ещё 18% предпочли бы иметь сбережения свыше 3 млн рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители