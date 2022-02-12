Названа вакансия для пенсионеров с зарплатой в ₽200 тысяч

Одну из самых высоких заплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста (до 200 тысяч рублей в месяц) предлагают дизайнеру мебели во Владивостоке. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру», передает ТАСС.

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В обязанности специалиста входит консультирование клиентов, работа в CRM-системе и создание дизайн-проектов. Кандидат должен иметь опыт в продажах от одного года. Образование в сфере архитектуры и дизайна будет преимуществом. Также среди самых высокооплачиваемых вакансий назван стоматолог-терапевт в Тюмени. Ему предлагают до 150 тысяч рублей. Столько же может зарабатывать врач-офтальмолог в Красноярске.

На 130 тысяч рублей может претендовать токарь-карусельщик ЧПУ в Екатеринбурге. Он должен заниматься обработкой деталей, читать чертежи и технические карты. В Реутове ищут электромонтажника на зарплату до 120 тысяч рублей. Заработок в 100 тысяч рублей предлагают водителю-оператору автобетононасоса в Новосибирске. Столько же готовы платить главному бухгалтеру в Воронеже.