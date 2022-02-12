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1 час назад

Названа вакансия для пенсионеров с зарплатой в 200 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 1

Одну из самых высоких заплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста (до 200 тысяч рублей в месяц) предлагают дизайнеру мебели во Владивостоке. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру», передает ТАСС.

Названа вакансия для пенсионеров с зарплатой в ₽200 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обязанности специалиста входит консультирование клиентов, работа в CRM-системе и создание дизайн-проектов. Кандидат должен иметь опыт в продажах от одного года. Образование в сфере архитектуры и дизайна будет преимуществом. Также среди самых высокооплачиваемых вакансий назван стоматолог-терапевт в Тюмени. Ему предлагают до 150 тысяч рублей. Столько же может зарабатывать врач-офтальмолог в Красноярске.

Пенсионерам предложили работу с зарплатой до ₽180 тысяч

На 130 тысяч рублей может претендовать токарь-карусельщик ЧПУ в Екатеринбурге. Он должен заниматься обработкой деталей, читать чертежи и технические карты. В Реутове ищут электромонтажника на зарплату до 120 тысяч рублей. Заработок в 100 тысяч рублей предлагают водителю-оператору автобетононасоса в Новосибирске. Столько же готовы платить главному бухгалтеру в Воронеже.

Ранее сообщалось, что одну из самых высоких зарплат для российских пенсионеров и людей предпенсионного возраста (до 250 тысяч рублей в месяц) готовы платить психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге.
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