Россиянам предсказали двузначные ставки по вкладам

В банках ожидают повышения ставок по вкладам и ипотеке до двузначных чисел, сообщает РБК. Это связано с решением ЦБ в очередной раз поднять ключевую ставку до 9,5%. По прогнозам кредитных организаций, столь высокие значения сохраняться до конца 2022 года.

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После <....> заседания (оно прошло 11 февраля) по ключевой ставке среднерыночные ставки по депозитам могут достичь двузначных значений и вырасти до 10–11% уже к началу марта, — указал представитель Промсвязьбанка.

С ним согласилась и председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова, которая считает, что ставки по вкладам станут двузначными в ближайшие один-два месяца и сохранятся на таком уровне как минимум до конца 2022 года.

Как отметил директор группы «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко, ставки по вкладам поднимутся до 11-12% годовых в ближайшие месяцы, однако затем начнут снижаться.

О неизбежном повышении ипотечных ставок после решения ЦБ ранее заявили риелторы. По их прогнозам, ближе к середине года они будут составлять 11–13% на первичное жильё. На данный момент средние ставки по ипотеке без учёта субсидий составляют 10,44%.

Как рассказал NEWS.ru доктор экономических наук Никита Кричевский, повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведёт к росту цен на товары первой необходимости, и роль правительства сейчас — не допустить линейного подорожания. По его мнению, повышение ставки в текущих условиях является не самым удачным решением и станет негативным сигналом для бизнеса. В то же время, по его мнению, на ипотечных кредитах данная мера, по словам эксперта, отразится не катастрофически.