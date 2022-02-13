Российские пенсионеры, родившиеся в 1966 году или раньше, могут встать на учет в местном отделении службы занятости населения в качестве безработных. В этом случае им будет положена солидная сумма, пишут СМИ.

«Это нужно сделать в течение года со дня потери ими работы», – сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия».

Как поясняет издание, дело в том, что повышение пенсионного возраста, произошедшее в начале 2019 года, не отменяет ряда льгот. Среди них возможность получить крупное пособие по безработице, размер которого у граждан предпенсионного возраста существенно выше, чем у остальных. Так, согласно действующему законодательству, первые три месяца государство должно выплачивать им 75 % от прежнего заработка. Таким образом, пенсионеры смогут рассчитывать на сумму в размере около 37 тысяч рублей.