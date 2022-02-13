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1 час назад

Россияне рассказали, какую зарплату в идеале должен получать супруг

Майк Габриелян

Более 40% россиянок хотят, чтобы супруг зарабатывал 80-110 тысяч рублей. Финансовые ожидания мужчин от жен значительно ниже. Это показал соцопрос, который провел аналитический центр университета «Синергия», сообщает РИА «Новости».

Россияне рассказали, какую зарплату в идеале должен получать супруг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Супруг в идеале должен зарабатывать от 80 до 110 тысяч рублей - так считают 44% женщин», - сказано в исследовании. Еще 36% женщин настаивают на большей сумме: 110–140 тысяч рублей.

Немало и тех, кто желает, чтобы муж приносил домой 140–170 тысяч рублей (11% опрошенных) и даже более - 200 тысяч (9%).

«Ожидания мужчин относительно зарплат своих возлюбленных существенно ниже», - сообщают социологи.

Всего 51% мужчин хотел бы, чтобы их жены получали от 50 до 80 тысяч рублей. Около 30% респондентов назвали 80-110 тысяч рублей, а 13% — в размере от 110 до 140 тысяч рублей. Лишь 6% рассчитывают на женскую зарплату в 200 тысяч и выше.

При этом 90% женщин не собираются выходить замуж за человека, который не может или не хочет работать. Жить с безработной женщиной считают приемлемым 65% респондентов сильного пола.

Ранее социологи выяснили, что 35% россиянок для полного счастья не хватает путешествий, трети (32%) - финансов.

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