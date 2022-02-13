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19 минут назад

Россиянам напомнили о малоизвестной выплате в 18 тысяч 300 рублей

РИА "ФедералПресс"

В ПФР напомнили о возможности некоторых граждан получить разовую выплату от государства. Средства можно получить после подачи соответствующего заявления.

Россиянам напомнили о малоизвестной выплате в 18 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наиболее уязвимые граждане страны могут получить гарантию возмещения ущерба. Размер выплаты составляет 18 тысяч 400 рублей», – отмечают в СМИ.

На получение компенсации могут рассчитывать россияне, потерявшие кормильца, а также люди, подвергшиеся облучению радиацией. Для получения единоразовой выплаты гражданину нужно обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда. Там необходимо заполнить заявление, а также предоставить все документы, которые подтверждают право гражданина на получение материальной помощи, передает портал UssurMedia.ru.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что матерям-одиночкам напомнили, как получить выплаты на ребенка от государства. Для этого одинокая мама должна соответствовать определенным требованиям.

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