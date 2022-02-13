Россиянам напомнили о малоизвестной выплате в 18 тысяч рублей

В ПФР напомнили о возможности некоторых граждан получить разовую выплату от государства. Средства можно получить после подачи соответствующего заявления.
«Наиболее уязвимые граждане страны могут получить гарантию возмещения ущерба. Размер выплаты составляет 18 тысяч 400 рублей», – отмечают в СМИ.
На получение компенсации могут рассчитывать россияне, потерявшие кормильца, а также люди, подвергшиеся облучению радиацией. Для получения единоразовой выплаты гражданину нужно обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда. Там необходимо заполнить заявление, а также предоставить все документы, которые подтверждают право гражданина на получение материальной помощи, передает портал UssurMedia.ru.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что матерям-одиночкам напомнили, как получить выплаты на ребенка от государства. Для этого одинокая мама должна соответствовать определенным требованиям.