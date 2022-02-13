Россиянам напомнили о малоизвестной выплате в 18 тысяч рублей

В ПФР напомнили о возможности некоторых граждан получить разовую выплату от государства. Средства можно получить после подачи соответствующего заявления.

На получение компенсации могут рассчитывать россияне, потерявшие кормильца, а также люди, подвергшиеся облучению радиацией. Для получения единоразовой выплаты гражданину нужно обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда. Там необходимо заполнить заявление, а также предоставить все документы, которые подтверждают право гражданина на получение материальной помощи, передает портал UssurMedia.ru.