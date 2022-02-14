В России зафиксируют цены на ритуальные услуги

«Проект содержит и положение о государственном регулировании стоимости ритуальных услуг на региональном уровне. <…> Согласно нему, будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. К ним относятся: оформление документов для погребения, предоставление гроба и других необходимых предметов (перечень устанавливает орган местного самоуправления), подготовка тела умершего, транспортирование останков умершего, захоронение или кремация с последующим захоронением праха», — сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.