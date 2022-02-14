ЦБ призвали отменить одну из комиссий для физлиц

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов призвал отменить комиссии за переводы физлиц внутри одного банка. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

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По словам автора обращения, в период продолжающейся пандемии минимизация контактов между гражданами является одним из главных механизмов по снижению уровня заболеваемости коронавирусом. Орлов отмечает, что в этом помогают интернет-ресурсы, которые дают возможность производить дистанционные покупки, а также системы интернет-банкинга, позволяющие миллионам граждан осуществлять перевод денежных средств в адрес родных и близких, дистанционно оплачивать аренду жилья.

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Вместе с тем некоторые банки продолжают взимать комиссии за переводы денежных средств, которые производятся внутри банка между его клиентами — физическими лицами, указал Орлов. Россияне вынуждены либо лишаться личных средств при онлайн-переводах, либо передавать наличные средства, подчеркнул он.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета банкам взимать комиссию за денежные переводы между физическими лицами в случае, если данные транзакции производятся в системе одного банка между его клиентами», — сказано в тексте обращения.