Как быстро пополнить личный счет в Faberlic через «Сбербанк Онлайн»

После регистрации на сайте Faberlic счет клиента открывается автоматически, с его помощью клиент размещает и оплачивает заказы на продукцию компании. Пользователи Сбербанк Онлайн могут в несколько кликов перевести средства со своей карты на счет Фаберлик.Что такое личный счет в ФаберликАО «Фаберлик» – российская компания, работающая по принципу прямых продаж. Это производитель косметики, одежды, аксессуаров, обуви и других товаров. Личный счет Фаберлик служит виртуальным кошельком для покупателей и консультантов компании. На нем пользователь может хранить средства для оплаты заказов в Faberlic неограниченное время.Пополнение счета через «Сбербанк Онлайн»Перевести деньги на счет Фаберлик можно только со счета карты Сбера. В мобильном приложении следует перейти с главного экрана на вкладку «Платежи». Затем пролистать меню до раздела «Оплатить» и выбрать «Работа и бизнес». Здесь выбрать пункт «Сетевой маркетинг», далее нажать кнопку «Фаберлик» и следовать инструкции по переводу средств. После подтверждения процедуры на экране появится штамп об исполнении перевода. Сбер не удерживает комиссию за пополнение личного счета Faberlic.В десктопной версии сервиса алгоритм похожий. На вкладке «Платежи и переводы» выбрать «Работа и бизнес». Затем перейти в «Сетевой маркетинг», нажать «Фаберлик» и провести операцию. Что делать, если деньги не пришлиЕсли деньги не зачислены на счет, следует проверить платежные реквизиты в квитанции. Если регистрационный номер счета был указан неверно, в ЛК Фаберлик есть раздел «Обратная связь», в нем следует создать заявку о переводе денег на правильный счет: В меню «Обратная связь» выбрать раздел «Бизнес», подраздел «Финансовые вопросы».В качестве темы заявки указать «Ошибка платежа».Ввести текст заявки, описав ошибку при оплате заказа, детали платежа (дата, сумма, способ перевода и т.д.).Приложить файл с квитанцией об оплате. Как только информация будет проверена и подтверждена оператором службы поддержки Фаберлик, средства зачислят на корректный номер счета. Если на чеке указан правильный регистрационный номер, нужно связаться с поддержкой Сбера в чате «СберБанк Онлайн» или по номеру бесплатной горячей линии 8 (800) 555-55-50.Иногда случается ошибка, когда платежная система банка перевела средства, но система их не зачислила. В этом случае необходимо подать заявление на возврат средств в ЛК Фаберлик. В заявлении указать, что регистрационный номер счета указан верно в чеке, и приложить платежную квитанцию Сбера.