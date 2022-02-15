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1 час назад

Алиев созвонился с генсеком НАТО

Lenta.ruиещё 1

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Алиев созвонился с генсеком НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе разговора Алиев и Столтенберг обсудили ситуацию в Южном Кавказе и процессы вокруг Украины, а также текущую обстановку на мировых энергетических рынках и развитие связей между Азербайджаном и НАТО. Стороны затронули вопросы энергетики: генсек НАТО поблагодарил Азербайджан за то, что он остается надежным поставщиком газа в Европу.

Отмечается, что стороны созвонились по инициативе Столтенберга.

Ранее Алиев заявил, что между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано мирное соглашение на основе международных норм права и с условием взаимного признания территориальной целостности стран. При этом он отметил, что азербайджанский народ «никогда не должен забывать о зверствах, учиненных армянами».

Осенью 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Позже Азербайджан, Армения и Россия приняли заявление о прекращении огня. В результате Баку получил под свой контроль часть утраченных в 1990-х годах территорий.

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