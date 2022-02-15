Работающим пенсионерам назвали способ повысить размер выплат

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, как работающие пенсионеры могут повысить свою пенсию.

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Эксперт напомнил, что фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент с 2016 года не индексируются. Он пояснил, что если пожилой человек работает, то его пенсия не индексируется, а увольняясь с работы пенсионер получает индексацию.

«Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», – приводит слова Гиринского агентство «Прайм».

По его словам, такую схему на практике осуществить трудно. Поскольку пенсионерам в России сложно официально устроиться на работу, тем более с хорошей зарплатой.