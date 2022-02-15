Работающим пенсионерам назвали способ повысить размер выплат

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, как работающие пенсионеры могут повысить свою пенсию.
Эксперт напомнил, что фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент с 2016 года не индексируются. Он пояснил, что если пожилой человек работает, то его пенсия не индексируется, а увольняясь с работы пенсионер получает индексацию.
«Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», – приводит слова Гиринского агентство «Прайм».
По его словам, такую схему на практике осуществить трудно. Поскольку пенсионерам в России сложно официально устроиться на работу, тем более с хорошей зарплатой.
Ранее Гиринский рассказал, что для граждан, которые получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты ряда платежей и пошлин. Например, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога.