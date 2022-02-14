В «Опоре России» рассказали о будущем мелких купюр

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с агентством «Прайм» заявил, что купюры небольшого номинала могут выйти из оборота из-за износа или уменьшения затрат на печать «мелочи». При этом он уверен, что ЦБ не отменит купюры в 50 и 100 рублей.

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«Обветшание купюр имеет место быть. Однако это не ведет к «упразднению» мелких купюр как таковых – их разве что заменят на свежеотпечатанные», — указал эксперт.

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Он отметил, что износ мелких денежных купюр в России весьма существенный, однако регулятор справляется с их постепенной заменой.

«Мелкие купюры быстрее изнашиваются в силу их более частого применения: низкая платежеспособность россиян не способствует серьезному росту цен», — отметил Сигал.

Также он отметил, что есть категории населения с небольшими доходами, которые предпочитают расплачиваться наличными. Это также является причиной повышенного износа мелких купюр.

Иначе обстоят дела с упразднением банкнот номиналом в 50 и 100 рублей («10-рублевки» уже полностью заменили монеты). Это представляется вполне логичным, учитывая относительно недавнее введение в оборот купюр в 200 и 2000 рублей, которые позволили сократить место в кошельке и снизить степень износа мелких купюр, подчеркнул Сигал.

«С внедрением этих денежных знаков уменьшились и затраты на печать денег: номинальная стоимость купюр выше, это выгодно для эмитента», — отметил он.

Эксперт уверен, что от 50 и 100-рублевых банкнот еще долго не откажутся. По его словам, россияне реагируют на любые изменения, связанные с денежными знаками, а изъятие привычных купюр может увеличить уровень тревожности потребителя.

Сигал также отметил, что с постепенным распространением безналичных платежей потребность в мелких купюрах со временем сама уменьшится. Это заставит ЦБ безболезненно и постепенно сократить их долю внутри наличного денежного оборота, полагает эксперт.