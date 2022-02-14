Какие штрафы грозят дачникам зимой

Даже в зимнее время года дачники рискуют получить немалый штраф, заявил агентству «Прайм» юрист, д.э.н. Марсель Имамов. Так, штраф предусмотрен за нерасчищенный снег на территории. Оштрафовать могут как собственника участка, так и юридическое лицо – садовое хозяйство.

«Неубранная территория нарушает требования пожарной безопасности. По статье 20.4 КоАП РФ и согласно положениям правил противопожарного режима, в России нарушением считаются действия или бездействие владельцев участков, если они привели к ненадлежащему состоянию дорог, подъездов и проездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения», — подчеркнул юрист.

Речь идет о штрафе в 2-3 тысячи рублей. Должностным лицам (например, ответственных за уборку территории) грозит штраф в размере 6–15 тысяч, предпринимателям (не юридическим лицам) – 20–30 тысяч, а юрлицам (например, СНТ) – 150–200 тысяч рублей.

Имамов также напомнил о штрафах за нарушение требований пожарной безопасности в зимний период. Речь идет о кострах, которые запрещено разжигать на голой земле без выкопанного углубления 30 сантиметров в глубину независимо от времени года. Штраф составляет до 3 тысяч рублей. Жарить шашлыки можно только в жаровне или мангале, указал эксперт. Огонь при этом должен находиться не ближе чем в пяти метрах от дома.

«Действует также штраф за неправильное расположение туалета, а неправильно это когда до ближайшего источника вода меньше 8 метров, до жилых строений меньше 12 метров, а до внешних границ участка – менее 2 метров», — отметил юрист.

Также предусмотрен штраф за нарушение норм герметичности туалета в размере 3-5 тысяч рублей.

Штраф за нелегальную установку колодца составит те же 3–5 тысяч рублей. За мусор на участке дачникам грозит штраф в размере 1-2 тысяч рублей. Штрафуют и за нарушение тишины. Размер штрафа составляет 1–3 тысячи при первой жалобе соседей и 4 тысячи - при второй «и далее, если они поступят в течение одного года», отметил Имамов.

Эксперт напомнил и о региональных штрафах. Например, в Подмосковье запрещено мыть на своем участке автомобиль.