Эксперт назвал самые перспективные валюты

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев в беседе с агентством «Прайм» заявил, что сейчас самые лучшие перспективы роста у доллара, так как экономика США остается крупнейшей и самой мощной в мире, а их валюта является традиционным универсальным платежным средством.

«Многое зависит от действий ФРС США: если ранее озвученное намерение перейти к повышению ключевой ставки в марте этого года, будет исполнено, мы увидим рост курса доллара», — сказал эксперт.

Также он отметил сильные позиции швейцарского франка.

«Традиционно сильные позиции сохранит швейцарский франк благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах, и он имеет все шансы укрепиться и по отношению к доллару, и к евро», — подчеркнул экономист.

Что касается японской йены и британского фунта, то в их положении никаких изменений не произойдет, считает Григорьев.

китайский юань очень сильно зависит от экспортной активности Китая, которая представляет собой производную от состояния глобальной экономики. Укрепиться юань может только в случае ее роста, полагает эксперт.

Однако все эти ожидания носят краткосрочный характер, считает Григорьев. По его словам, любой рост тех или иных валют будет носить конъюнктурный, а не фундаментальный характер.