Банки раскритиковали идеи ЦБ по борьбе с мошенниками

Предложенный Центральным банком РФ (ЦБ) законопроект по борьбе с мошенниками подвергся критике со стороны банков. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации банков России (АБР).

Напомним, что ранее регулятор предложил обязать банк получателя платежа проверять операции на признаки мошенничества, как это сейчас делает банк отправителя, чтобы банк получателя мог ограничить дистанционный доступ клиента к счету, если в базе ЦБ есть информация о случаях и попытках перевода средств без согласия владельца данного счета. Для возобновления доступа потребуется личное обращение клиента в банк с паспортом. При этом мошенники, использующие чужие счета для вывода и снятия похищенных денег, не смогут этого сделать. Рассматривается и возможность безусловного возврата всей украденной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах сведения из базы ЦБ о попытках переводов без согласия клиента.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что предложенные ЦБ меры вызывают вопросы о последствиях в случае их ошибочного применения к клиенту. Он обратил внимание, что всю ответственность хотят переложить на кредитную организацию, получающую платеж.

Такой механизм повлечет за собой неудовлетворенность потребителей уровнем банковского сервиса и претензии к финансовым организациям. Банку будет необходимо отклонить подозрительную операцию и направить уведомление клиенту, получить подтверждение от него и повторный перевод. Более того, если в базе ЦБ обнаружат информацию о признаках проведения операции без согласия клиента, перевод приостановят еще на два рабочих дня. Еще одна сложность, как указал эксперт, заключается в отсутствии возможности применить изменения к переводам между гражданами при оплате через Pay-сервисы, платежам клиентов в сторону компании через СБП и валютно-обменным операциям.

Банки также ждут уточнений по оценке подозрительных операций со стороны оператора получателя средств, сообщил Войлуков. По его словам, участники рынка хотели бы улучшить механизм взаимодействия кредитных организаций с правоохранительными органами и судебной системой.

Банки при этом согласны, что вносить изменения в закон «О национальной платежной системе» нужно, однако заявили, что предложения регулятора нужно доработать.

Директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо считает, что благодаря проверке кредитной организацией входящих переводов снизятся объемы хищений. Он при этом считает, что анализ всех операций, предусмотренных законопроектом, потребует значительной донастройки автоматизированных систем и повлияет на скорость проведения переводов.

Миклухо также не исключил сговора со стороны клиентов. Также на рынке могут начаться злоупотребления при механизме возврата похищенных средств банком отправителя, считает эксперт. По его мнению, оптимальным вариантом является внесудебный порядок возврата денег со счета клиента-получателя.