Россиянам рассказали о дополнительной регулярной выплате

«Еще одна очень важная инициатива — текущий социальный счет с прикреплением карты „Мир“ с начислением процентов на остаток в привязке к ключевой ставке. Это тоже хороший способ поддержки нуждающихся людей. По текущему счету, как правило, процент сегодня не начисляется, или он минимален, а здесь человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года», — сообщил Михаил Мамута в интервью «Известиям».