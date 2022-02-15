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42 минуты назад

Центробанк придумал дополнительную регулярную выплату для россиян

Ura.Ruиещё 1

Центробанк предложил россиянам, которые мало зарабатывают, способ получить дополнительный доход. Они смогут в течение года получить деньги в виде процентов на остаток по социальному счету, которые будут привязаны к текущей ключевой ставке, рассказал руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

Россиянам рассказали о дополнительной регулярной выплате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще одна очень важная инициатива — текущий социальный счет с прикреплением карты „Мир“ с начислением процентов на остаток в привязке к ключевой ставке. Это тоже хороший способ поддержки нуждающихся людей. По текущему счету, как правило, процент сегодня не начисляется, или он минимален, а здесь человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года», — сообщил Михаил Мамута в интервью «Известиям».

У россиян с небольшими доходами появиться возможность открыть специальный вклад в дополнение к обычным. Планируется, что проценты по нему будут выше уровня ключевой ставки, а деньги можно будет положить и снять в любое время, за исключением минимального остатка. Сейчас ключевая ставка составляет 9,5%, аналитики ожидают ее дальнейшего повышения.

В Центробанке разработали комплекс мер для поддержки россиян с небольшими доходами. Среди инициатив введение кредитных каникул. Меру планируют ввести на срок от полугода по всем договорам независимо от срока и суммы займа в случае, если у человека упали доходы.

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