Пенсионерам начислят по 2000 рублей с 17 февраля

С 17 февраля пенсионеры в регионах начнут получать выплаты в размере 2 тысяч рублей, сообщают СМИ.

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«Речь идет о выплатах, которые положены пожилым гражданам за прохождение процедуры вакцинации», – сообщают источники.

Так, в республике Марий Эл действует выплата в размере 2 тысяч рублей за полную или повторную вакцинацию пенсионеров старше 60 лет. Так власти мотивируют взрослых россиян вакцинироваться или же ревакцинироваться.

Для получения выплаты нужно подать заявление в соцзащите или МФЦ. Заявление от граждан будут приниматься до 31 марта, сообщает PRIMPRESS.