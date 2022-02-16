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53 минуты назад

Пенсионерам начислят по 2000 рублей с 17 февраля

РИА "ФедералПресс"иещё 2

С 17 февраля пенсионеры в регионах начнут получать выплаты в размере 2 тысяч рублей, сообщают СМИ.

Пенсионерам начислят по 2000 рублей с 17 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Речь идет о выплатах, которые положены пожилым гражданам за прохождение процедуры вакцинации», – сообщают источники.

Так, в республике Марий Эл действует выплата в размере 2 тысяч рублей за полную или повторную вакцинацию пенсионеров старше 60 лет. Так власти мотивируют взрослых россиян вакцинироваться или же ревакцинироваться.

Для получения выплаты нужно подать заявление в соцзащите или МФЦ. Заявление от граждан будут приниматься до 31 марта, сообщает PRIMPRESS.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что пенсионерам напомнили о 6 малоизвестных выплатах.

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