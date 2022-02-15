В России взлетели цены на оформление завещания

В России в январе зафиксирован резкий рост цен на оформление завещания у нотариуса. Так, за первый месяц 2022 года услуга стала дороже на 18,1% в среднем по стране, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Это рекордное подорожание за всю историю наблюдений. В некоторых регионах за месяц услуга подорожала на 50–80%.

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Согласно данным Росстата, тарифы на оформление завещаний в январе выросли очень неравномерно в разных субъектах. В частности, в Томской области и Якутии рост составил 80%, а в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, тарифы не изменились.

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Вместе с услугой удостоверения завещания Росстат включает в мониторинг для расчета инфляции оформление доверенности в нотариальной конторе: она в январе тоже подорожала к декабрю, но меньше — на 5,2%. В 2021 году на эти две услуги в среднем пришлось около 0,04% потребительских расходов.

Тарифы на услуги нотариусов регулирует государство. Цена нотариального действия состоит из двух частей: установленного федеральным законом тарифа (или госпошлины) и платы за «услуги правового и технического характера» (УПТХ). Тариф и размер госпошлин закреплены в Налоговом кодексе и положениях закона «Основы законодательства о нотариате».

Чем больше в регионе совершают соответствующих нотариальных действий в сравнении с общероссийским показателем, тем больше будет предельный тариф. Чаще всего тарифы корректируют один раз в год, однако предусмотрена возможность изменения размеров оплаты услуг правового и технического характера в течение года. Данные Росстата свидетельствуют о том, что в среднем по стране в январе 2022 года стоимость удостоверения завещания составила 2367 рублей против 1950 рублей в 2021 году. В зависимости от региона цена этого нотариального действия может отличаться в несколько раз. Как пояснили в ФНП, это обусловлено разным социально-экономическим положением регионов.