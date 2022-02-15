В России взлетели цены на оформление завещания

В России в январе зафиксирован резкий рост цен на оформление завещания у нотариуса. Так, за первый месяц 2022 года услуга стала дороже на 18,1% в среднем по стране, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Это рекордное подорожание за всю историю наблюдений. В некоторых регионах за месяц услуга подорожала на 50–80%.
Согласно данным Росстата, тарифы на оформление завещаний в январе выросли очень неравномерно в разных субъектах. В частности, в Томской области и Якутии рост составил 80%, а в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, тарифы не изменились.
Вместе с услугой удостоверения завещания Росстат включает в мониторинг для расчета инфляции оформление доверенности в нотариальной конторе: она в январе тоже подорожала к декабрю, но меньше — на 5,2%. В 2021 году на эти две услуги в среднем пришлось около 0,04% потребительских расходов.
Тарифы на услуги нотариусов регулирует государство. Цена нотариального действия состоит из двух частей: установленного федеральным законом тарифа (или госпошлины) и платы за «услуги правового и технического характера» (УПТХ). Тариф и размер госпошлин закреплены в Налоговом кодексе и положениях закона «Основы законодательства о нотариате».
Чем больше в регионе совершают соответствующих нотариальных действий в сравнении с общероссийским показателем, тем больше будет предельный тариф. Чаще всего тарифы корректируют один раз в год, однако предусмотрена возможность изменения размеров оплаты услуг правового и технического характера в течение года. Данные Росстата свидетельствуют о том, что в среднем по стране в январе 2022 года стоимость удостоверения завещания составила 2367 рублей против 1950 рублей в 2021 году. В зависимости от региона цена этого нотариального действия может отличаться в несколько раз. Как пояснили в ФНП, это обусловлено разным социально-экономическим положением регионов.
Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова заявила агентству «Прайм», что недостойные наследники не могут получить наследство ни по закону, ни по завещанию. Недостойными могут признать тех, кто своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из других наследников, препятствовал осуществлению последней воли умершего. Недостойным наследник может быть признан и при злостном уклонении от исполнения своих обязанностей по отношению к наследодателю.