Работающим пенсионерам подсказали способ увеличить пенсию

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что размеры пенсий и индексации зависят от стажа и накопленных пенсионных баллов, а также региона. При этом индексируют не всю выплату, а ее часть и только неработающим пенсионерам.

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Гиринский напомнил, что пенсия по старости состоит из двух частей – страховой и накопительной. Страховая делится на фиксированную часть, которая гарантирована государством, и на собственно страховую, которая зависит от пенсионных баллов, полученных за время трудовой деятельности.

«Фиксированная часть пенсии не индексируется, начиная с 2016 года, и составляет 6044 рублей 48 копеек. К ней положены доплаты после достижения пенсионером 80-летнего возраста, при наличии инвалидности I группы, иждивенцев, стажа работы на Крайнем Севере или территориях, приравненных к нему, а также стажа работы в селе», — подчеркнул эксперт.

При очень большом официальном стаже работы существенное значение имеет вариативная часть пенсии. В выгодном положении с этой точки зрения находятся военные, которые вышли в отставку, и ряд категорий госслужащих.

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — рассказал Гиринский.

Однако эксперт отмечает, что на практике такой способ сложно осуществить, так как пенсионеру сложно устроиться на работу официально, да еще и с большой зарплатой.