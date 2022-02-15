Неопытным инвесторам готовят новые ограничения

В России необходимо рассмотреть более жесткие ограничения для неквалифицированных инвесторов при покупке криптовалюты, в частности, запретить приобретать такой продукт на сумму выше 50 тысяч рублей. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на онлайн-конференции «Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях», передает «Прайм».

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Моисеев отметил, что криптовалюта — высокорискованный продукт, по которому отсутствует обеспечение.

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«Даже не ценная бумага, потому что нет обязанной стороны даже в юридическом смысле, поэтому, конечно, здесь стоит рассмотреть даже более жесткое ограничение чем те, которые сейчас действуют для неквалифицированных инвесторов в рамках лимитов. Я бы предложил лимит сократить вдвое – до 50 тысяч рублей», — заявил замминистра.

Напомним, что с 1 октября 2021 года неквалифицированные инвесторы, впервые решившие приобрести сложный финансовый инструмент, обязаны проходить тестирование у своего брокера. Если неквалифицированный инвестор не сдаст тест, он сможет совершить желаемую сделку на сумму не более 100 тысяч рублей.

Минфин также считает нужным продлить запрет неквалифицированным инвесторам приобретать некоторые сложные финансовые инструменты после 1 апреля.

«Хочу сказать о том, что касается квалифицированных и неквалифицированных граждан. Конечно, я считаю, что надо продлевать ограничения, которые у нас с 1 апреля отменяются», — сказал Моисеев.

8 февраля сообщалось, что правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. В ней ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Также глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что криптовалюты могут приравнять к имуществу и облагать налогом на прибыль.