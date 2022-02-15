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56 минут назад

«Никакой курсовой разницы»: экономист о цифровом рубле

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» рассказал про платформу цифрового рубля, к тестированию которой приступил Банк России.

«Цифровой рубль, который выпускается Центральным банком, не имеет никакого отношения к цифровой валюте, которая выпускается за пределами официального эмитента - не важно Банка России или банка какой-либо другой страны. То есть Центральный Банк продолжает выпускать, эмитировать ту же самую валюту, тот же самый рубль, только с использованием новых технологий. Причем для безналичного оборота... Рубль бывает в наличной и безналичной форме. С наличной формой все понятно. А безналичная форма предполагает, что она обслуживается определенными технологиями, определенными алгоритмами. И цифровые технологии - в основном блокчейн - предполагают изменение только этих технологий эмиссии, оборота и учета рублей. Больше ничего. Это никакая не новая валюта. Это та же самая валюта, тот же самый рубль, только его оборот и эмиссия основываются на новых технологиях... Почему это применяется? Мы знаем, что прогресс не стоит на месте. И сейчас учеными и экспертами сформулированы такие алгоритмические возможности (в основном это блокчейн), которые позволяют более эффективно осуществлять электронное обслуживание этого оборота с помощью электронных средств. Другой алгоритм, другая технология позволяют делать это более эффективно, более адаптивно, в том числе и с точки зрения бухгалтерского учета. То есть технология лучше состыковывает различные участки работы рубля, включая учет, оборот, эмиссию. С точки зрения Центрального Банка получается единый цикл без швов и без зазоров. Еще блокчейн позволяет конкретизировать сделки, не допускает внесения никаких изменений. Если раньше можно было откатить какие-то операции назад, что-то поправить и двинуть вперед, то теперь один раз сделано - и все. Это снижает возможность фальсификации в данной области... Что касается простых граждан. Поскольку это один и тот же рубль - не будет никой курсовой разницы между цифровым и нецифровым рублем. Люди будут продолжать совершать точно такие же безналичные операции, к которым они привыкли. Никакого влияния ни на кредиты, ни на депозиты не будет. Этот тот же самый рубль, только основанный на иных технологиях... Одно дело - эмиссия национальной денежной валюты, основанная на новых технологиях. Это централизованная валюта, к которой мы привыкли. И совсем другое - это децентрализованная криптовалюта, такая как биткоин, которая выпускается за пределами национальной денежной системы. Это совершенно разные вещи. И надо подчеркнуть, что ни о каком самостоятельном майнинге рубля речи нет. Если кто-то думает, что крипторубль можно будет майнить точно так же, как и биткоин, то это глубочайшее заблуждение. Эмиссия (майнинг) рубля - это прерогатива исключительно Центрального Банка».
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее в Центробанке сообщили о начале тестирования платформы цифрового рубля. Были успешно проведены первые переводы в цифровых рублях между гражданами. В регуляторе отметили, что клиенты двух участвующих в тестировании банков не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые, а затем провели операции перевода цифровых рублей между собой.

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