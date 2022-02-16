Подсчитан доход работающих пенсионеров

Средний совокупный (пенсия+зарплата) доход работающих пенсионеров составляет примерно 66 тысяч рублей в месяц, а их пенсия — 14 тысяч. Об этом сообщил Минтруд со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно данным Росстата, в декабре 2021 года размер средней пенсии составлял 15 842 рубля. Реальные пенсии в декабре 2021 года сократились на 2,9% в годовом выражении и на 0,8% в сравнении с ноябрем 2021 года. По данным Минтруда, после индексации пенсий на 8,6% в 2022 году ее средний размер составляет почти 19 000 рублей.

Видео дня

При этом желаемый пенсионный доход россиян в несколько раз выше, пишут «Известия». В среднем по стране эта сумма составляет 55 500 рублей, свидетельствуют данные исследования СберНПФ на основании опроса в городах с населением более 500 000 человек. За год эта сумма выросла почти на 10 000 рублей.

Самый большой доход на пенсии хотели бы иметь жители Москвы (83,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (77,4 тысячи), жители Хабаровска (74,6 тысячи), Владивостока (73,8 тысячи) и Тюмени (68,8 тысячи рублей).

Суммы поменьше назвали жители Астрахани (42,1 тысячи), Пензы (42,9 тысячи), Саратова (43,3 тысячи), Набережных Челнов (45,3 тысячи) и Оренбурга (47 тысяч).

В Москве минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года составляет 21 193 рубля. В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы напомнили, что гражданам с меньшей пенсией, зарегистрированным по месту жительства в столице не менее 10 лет, полагается региональная социальная доплата до указанной величины.

В Астраханской области средний размер пенсии оказался менее 15 тысяч – 14 966 рублей.

По словам руководителя группы региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, высокая дифференциация связана с реальной разницей в стоимости товаров и услуг.