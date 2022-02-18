Ипотека для учителей в России: специальные льготные программы и их условия в 2022 году

Для справки: многие уверены, что зарплата учителя не превышает размер прожиточного минимума по региону. Однако это не так. По итогам 2021 года средняя зарплата школьного учителя составила 42 057 рублей. Минимальная зарплата – 25 221 рублей, максимальная – 116 610 рублей. Также многие учителя подрабатывают репетиторами. В каком банке можно взять льготную ипотеку для учителя?Сразу отметим, что специальной программы для учителей в банках нет. Сбербанк предлагает оформить ипотеку учителю, в рамках любой доступной программы. ВТБ банк также опубликовал информацию на официальном сайте, о кредитовании под 0,1% в рамках «Дальневосточной ипотеки». Рассмотрим, какие ставки доступны клиенту.Какую ипотеку предлагает Сбербанк учителямСразу отметим, что ипотека от Сбербанка пользуется самой большой популярностью. Объясняется это не только низкими ставками. Секрет в том, что банк лояльно относится к участникам зарплатного проекта. А на практике почти все учителя получают зарплату на дебетовую карту именно Сбербанка.Условия ипотечного кредитования в Сбербанке для учителей: Первоначальный взнос: от 10% от стоимости приобретаемой недвижимости.Ставка по договору: от 4,7% годовых.Срок: до 30 лет, можно погасить досрочно без штрафных санкций.Сумма кредита: от 300 000 до 100 000 000 рублей. Требования к учителю: Возраст: не более 35 лет.Стаж работы учителем: не менее 5 лет.Имущество в собственности: его быть не должно. Внимание! Подать заявку можно как в офисе, так и дистанционно. При выборе второго варианта надо перейти на сайт ДомКлик, получить доступ в личный кабинет и отправить заявку. Процедура регистрации в личном кабинете стандартная и занимает по времени не более 5 минут.Какую ипотеку предлагает ВТБ банк учителямВ рамках Дальневосточной ипотеки банк готов выдавать кредиты для учителей под 0,1%. Об этом банк сообщил не так давно – 26 января 2022 года на официальном сайте банка, в разделе «Новости». Условия по Дальневосточной ипотеке такие: Ставка: 0,1% годовых.Первоначальный взнос: от 15%.Срок: до 20 лет.Сумма: до 6 000 000 рублей. Воспользоваться предложением могут учителя в возрасте до 35 лет. Ипотека по программе «Господдержка 2020»Сразу отметим, что это не целевой продукт для учителей, однако ставка по такой ипотеке все еще привлекательная. Программа стартовала в 2020 году, и изначально она была рассчитана на срок до 1 ноября 2020 года, однако ее продлили до 1 июля 2022 года. В рамках программы можно купить только квартиру в новостройке.Условия: Процентная ставка: до 7% годовых (по факту от 5,75%).Максимальная сумма: до 3 000 000 рублей, во всех регионах.Первоначальный взнос: от 15% от стоимости приобретаемой квартиры. В программе участвуют более 60 банков. Актуальный список, на дату обращения, опубликован на сайте: спроси.дом.рф.Список банков, по состоянию на февраль 2022 года: Что нужно для оформления ипотекиПроцедура оформления ипотеки во всех банках стандартная. Учителю потребуется выбрать программу и отправить заявку. Для удобства клиентов почти все банки принимают и обрабатывают заявки в режиме реального времени. Получив одобрение, останется подготовить запрашиваемый пакет документов.Стандартный пакет документов: Заявление-анкета, заполняется в банке или онлайн.Паспорт.Второй документ, для подтверждения личности.Заверенная копия трудовой книжки.Справка или другие документы о доходах.Свидетельство о заключении брака (для семейных пар).Если есть дети – то свидетельство о рождении каждого.Документы на квартиру, по запросу банка. Внимание! Перечень документов может изменяться. Актуальный список всегда озвучит кредитный менеджер, учитывая выбранную программу кредитования.Льготы для учителей из Краснодарского краяС 2022 года, по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, учителя в регионе могут получить 1 000 000 рублей, для оплаты первого взноса по ипотеке. Рассчитывать на безвозмездную субсидию могут специалисты, непрерывно проживающие на территории Краснодарского края последние 10 лет.Внимание! Точные сроки программы пока не определены. По прогнозам она продлится 3 года.Условия получения: Отсутствие имущества в собственности.Стаж работы учителем в течение последних 5 лет, на указанной территории. По состоянию на февраль 2022 года это единственная региональная программа в России, в рамках которой учитель получает миллион для оплаты первоначального взноса.